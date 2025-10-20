Por Miguel Guaraglia

Luis López, concejal del Partido Nacional en el Municipio de Carmelo, aborda varios asuntos que marcaron la agenda local en las últimas semanas: la solicitud del organizador Raúl Largher para ser recibido nuevamente por el cuerpo municipal, la planificación de eventos como la Fiesta de la UVA, el avance de las obras en espacios públicos estratégicos y el manejo de los recursos municipales. En esta conversación, López plantea definiciones firmes y transparenta diferencias internas que impactan en decisiones de gestión.

La tensión con Raúl Largher y la Fiesta de la UVA

—¿Es cierto que Raúl Largher volvió a solicitar una audiencia con el Municipio esta semana?

—Sí, eso es correcto. Lo que me sorprendió es que después de la última vez que vino, salió a insultar gravemente a todos los concejales. Fue una escena espantosa. Incluso anunció públicamente la ruptura de relaciones. Ahora vuelve a pedir ser recibido, y yo le dije al alcalde Luis Pablo que, si viene con la intención de hacer la fiesta en el teatro de verano, está bien. Si no, que ni se moleste.

—¿Esa postura es personal o compartida por otros concejales?

—Es una posición personal, pero estoy convencido de que los demás concejales opinan igual. En el grupo de WhatsApp ya lo hemos comentado: si la fiesta se hace en el teatro de verano, que avise y nos organizamos para hacer las obras. Si no, no hay trato.

—¿Las obras dependen de que se confirme esa fiesta?

—No. Las obras se harán igual, pero sin urgencias. Si no es para la Fiesta de la UVA, se hará un evento por el aniversario de Carmelo, el 12 de febrero.

Avances en la pista Marcelo Bianchi

—¿Qué intervenciones están previstas en la pista Marcelo Bianchi?

—Falta terminar la vereda, que debe estar lista antes de fin de año. Es parte del uso de fondos que provienen de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto). Si no se usan, se pierden.

—¿Qué pasa con los árboles?

—Van a tener que ser retirados. Si la gente no quiere, habría que llamar a un plebiscito. En Ansina, por ejemplo, hay vereda ancha y árboles. Eso da sombra sin entorpecer el paso.

Obras en Avenida Italia y el teatro de verano

—¿Qué mejoras se prevén en avenida Italia?

—Se van a rehacer tanto la avenida como las veredas. Las actuales están deterioradas, con adoquines desparejos que dificultan caminar. Van a ser reemplazadas.

—¿Y en el teatro de verano?

—El cerco perimetral se va a arreglar con fondos de arquitectura y del municipio. Todo debe estar terminado para antes de mitad de enero, en caso de que se confirme la fiesta.

Financiamiento y prioridades municipales

—¿Hay recursos para estas obras cuando se dice que el municipio está sin fondos?

—Para la vereda de la pista, sí, porque el dinero es de la OPP. Para el teatro, como dije, hay un aporte conjunto. El cementerio es otro tema: se pidió una hidrolavadora a Necrópolis, pero no la enviaron, así que presté la mía.

—¿Cómo se explica que un concejal preste maquinaria personal a una entidad pública?

—Porque no llegó la orden a tiempo. Necrópolis recauda por el cementerio, no el municipio. Aun así, tomamos la iniciativa para avanzar. Ya se lavaron algunas paredes, falta pintar. Se verá qué más se puede incluir en el presupuesto 2026.

Colaboraciones institucionales

—En las últimas sesiones se otorgaron apoyos por montos superiores a los previamente definidos. ¿Por qué?

—Se habían fijado topes de entre 5.000 y 10.000 pesos. Pero hay casos puntuales, como la Federación Ciclista, que necesitaban más. A eventos específicos se les puede otorgar más, como ocurrió con la Fiesta de la Diversidad.

—¿Qué se prevé para el próximo año en este aspecto?

—Todo se revisará en el nuevo presupuesto. Había unos tres millones de pesos asignados para colaboraciones en el año. Se verá cuánto se destina a apoyos mensuales y cuánto a eventos puntuales.

El presupuesto futuro

Luis López deja claro que, más allá de diferencias personales o institucionales, el municipio avanza en obras necesarias y en la planificación del presupuesto futuro. Su firmeza frente a situaciones conflictivas convive con una voluntad práctica para resolver problemas cotidianos, incluso con recursos propios.