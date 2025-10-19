El Director de Cooperación Internacional y Proyectos y el asesor en Descentralización, presentaron en Carmelo dos iniciativas dirigidas al fomento del emprendedurismo local: el programa “Transforma tu idea en proyecto” y la incubadora virtual “Primer paso”.

La presentación se realizó durante una reunión con el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, y concejales del municipio.

Ambos programas serán canalizados exclusivamente a través de los municipios del departamento, en el marco de una estrategia de descentralización que busca acercar los servicios técnicos a la ciudadanía.

El Área de Cooperación Internacional y Proyectos informó que se encuentra descentralizando sus funciones para ofrecer apoyo técnico a los gobiernos locales y, por su intermedio, a los vecinos de cada comunidad.