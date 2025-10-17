PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La jugadora carmelitana de hockey sobre césped Lucía “Lu” Ciappesoni será parte del plantel de la selección uruguaya Sub-19 que participará en el Torneo Argentino Nacional, una de las competencias más exigentes del calendario regional, que reunirá en Mendoza a las ocho mejores provincias.

Uruguay accedió a esta categoría de elite tras un proceso de ascenso sostenido, que lo llevó desde la división Sub-19C hasta llegar, paso a paso, a la actual categoría A. En la edición anterior del torneo, la selección celeste finalizó en la quinta posición, luego de un ajustado partido ante Mendoza que le impidió acceder a semifinales.

Este año, el desafío se renueva con el objetivo de mantenerse en la zona de campeonato y seguir sumando experiencia competitiva de alto nivel. En ese camino, Ciappesoni será parte de una serie de partidos amistosos frente a los seleccionados Sub-17 y Sub-18 de Mendoza, con vistas a futuros compromisos internacionales.

Estos encuentros forman parte de la preparación para la gira a Chile prevista para diciembre, instancia clave en el proceso que apunta a los grandes objetivos de esta generación: el Panamericano Sub-21 y, a mediano plazo, la clasificación al Mundial Sub-21 de 2027 y 2028.

Además, el grupo del que forma parte la jugadora carmelitana competirá el próximo año en el Panamericano Sub-18 de Hockey , clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud, en la modalidad Hockey 5, una versión reducida y dinámica del deporte que gana cada vez más terreno en las competencias internacionales.

Con apenas 17 años, Lu Ciappesoni representa a Carmelo y a Uruguay en una etapa decisiva para el desarrollo del hockey femenino juvenil, con una agenda deportiva exigente y proyección internacional.