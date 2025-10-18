PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este sábado 18 de octubre, Carmelo recibirá una nueva etapa del 8.º Tour Femenino de Ciclismo, que unirá Colonia del Sacramento con nuestra ciudad. La llegada está prevista para las 11:30 horas, con meta ubicada en calle 19 de Abril, frente a Plaza Independencia.

La etapa lleva por nombre “100 años del Comité Patriótico Femenino”, en homenaje al centenario de esa institución. El evento forma parte de una competencia por etapas que se desarrolla en distintos puntos del departamento y del país.

Las autoridades invitan a vecinos y vecinas a acercarse al centro de la ciudad para acompañar a las ciclistas y ser parte de una jornada deportiva y conmemorativa.

