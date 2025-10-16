Una jornada organizada por la Dirección de Turismo reunió a operadores, emprendedores y estudiantes para promover el desarrollo de experiencias turísticas integradas en el departamento.

La Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia organizó un encuentro orientado a fortalecer el desarrollo de circuitos y paquetes de turismo receptivo en el departamento. La actividad tuvo lugar en el Centro BIT y contó con la participación de operadores turísticos, emprendedores, docentes y estudiantes vinculados al sector.

El director de Turismo, Martín Álvarez, agradeció la amplia concurrencia y subrayó el objetivo de la jornada: fomentar el trabajo asociativo entre los actores del ecosistema turístico como herramienta clave para potenciar la oferta local. “Queremos facilitar el desarrollo de nuevas experiencias a través del vínculo entre operadores y el fortalecimiento del asociativismo privado”, expresó.

Durante la actividad, se presentaron las principales herramientas de comunicación que emplea la Dirección de Turismo en conjunto con la Asociación Turística para promocionar el destino Colonia. Además, se desarrolló un taller práctico centrado en la generación de redes de cooperación, el conocimiento mutuo entre actores y la descentralización territorial de la oferta turística.

Propuestas concretas y resultados inmediatos

Como resultado directo de esta instancia, surgieron varias propuestas de experiencias turísticas integradas que ya están siendo difundidas a través del apartado “Qué hacer” del sitio web oficial del destino Colonia. Asimismo, las agencias receptivas del departamento ampliaron su red de contactos con prestadores locales, fortaleciendo así la articulación entre quienes diseñan productos turísticos y quienes los operan en el territorio.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la Intendencia para consolidar a Colonia como un destino diverso, accesible y en crecimiento, con propuestas que combinan patrimonio, naturaleza, cultura y producción local.