Montevideo — El senador del Partido Nacional, Javier García, calificó como “institucionalmente grave” que el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, realizara declaraciones públicas con contenido político. El legislador sostuvo que las afirmaciones del jerarca policial representan una injerencia indebida en temas que no le competen y señaló que, si existen sospechas sobre inversiones irregulares, debe denunciarlas ante la Fiscalía.

Las declaraciones de García fueron recogidas por Telemundo, luego de que Costa afirmara en una entrevista con La Diaria que la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada durante el actual gobierno, facilitó el flujo de dinero sin control y que en Colonia se observa pasividad frente a inversiones que, según indicó, llaman la atención. También vinculó esa situación con hechos recientes como el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero.

“Algunos jefes de Policía incurren en la política, y eso ya es un hecho grave. No son comentaristas de leyes, ni comentaristas políticos”, afirmó García. El legislador recordó antecedentes similares en los departamentos de Río Negro y Soriano, y criticó que Costa “echa un manto de dudas serio y grave” sin presentar pruebas.

García cuestionó además que Costa no haya acudido al Ministerio Público si tenía indicios de irregularidades: “Está obligado a presentarse en Fiscalía y dar las pruebas que lo llevaron a esa conclusión. No puede dejar sospechas en el aire”.

El senador informó que ya trasladó su preocupación al ministro del Interior, Carlos Negro. Según indicó, el ministro manifestó no haber leído las declaraciones de Costa sobre inversiones, lo que consideró llamativo.

“El ministro es el responsable político del ministerio y su obligación es no permitir que quienes lo tienen prohibido legalmente se transformen en punteros políticos”, concluyó García.

En la misma línea, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, expresó a través de la red social X: “Es preocupante escuchar a otro jefe de Policía haciendo consideraciones ajenas a la profesionalidad que debe honrar el uniforme policial. Cuidar la credibilidad de la institución también es parte del deber”.

El caso se suma a antecedentes recientes. En agosto, el ministro del Interior resolvió la destitución del jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, tras su participación en actividades consideradas de carácter político.