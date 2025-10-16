El tránsito en las inmediaciones de Playa Seré sufrirá alteraciones temporales a raíz de obras de mantenimiento y mejoras que se desarrollan en la zona. Las autoridades municipales de Carmelo han dispuesto que la entrada, salida y evacuación vehicular más conveniente se realicen por la calle Grito de Asencio en su conexión con la Ruta 21.

El comunicado oficial también exhorta a los conductores a circular con precaución y a respetar la señalización instalada mientras duren las tareas.

Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura vial en un área de alta circulación, especialmente durante los fines de semana y temporadas turísticas.

