El lunes 13 de octubre se realizó en el Auditorio de la Jefatura de Policía de Colonia una jornada de capacitación sobre lavado de activos.

La actividad fue organizada por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (D.I.P.N.), con la participación del comisario mayor Yeimi Nogueira y la subcomisaria Nancy Herrera. Estuvo presente el director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), contador Ricardo Gil Iribarne.

La apertura del evento estuvo a cargo del jefe de Policía de Colonia, comisario general (retirado) Paulo Costa.

Participaron 33 funcionarios de distintos organismos con jurisdicción en el departamento de Colonia. Asistieron representantes de la Jefatura de Policía de Colonia, la Prefectura Nacional Naval, la Fiscalía Letrada de Rosario y la Dirección Nacional de Aduanas.

Durante la jornada se abordaron procedimientos y aspectos vinculados a la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos.