Montevideo, 13 oct (EFE).- Los homicidios en Uruguay descendieron un 0,7 % en los primeros nueve meses de 2025 respecto al mismo período de tiempo del año anterior, según datos ofrecidos este lunes por el Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior.

Allí explica que 277 personas fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, mientras que en la misma fecha de 2024 habían sido 279.

También hubo un descenso de 6,3 % en heridas de armas de fuego, de 2,7 % en otro tipo de lesiones y de 1,2 % en amenazas. Por otra parte, las extorsiones descendieron un 20 % al pasar de 489 a 391 y los secuestros un 45,5 % al ir de once a seis.

En materia de delitos de violencia basada en género y sexuales, los homicidios de mujeres bajaron un 15,8 % al pasar de 19 a 16 y los sexuales descendieron un 3,3 % al ser 2.385 en los primeros nueve meses de 2024 y 2.306 en el mismo período del 2025.

No obstante, los casos de violencia doméstica aumentaron un 0,1 % al pasar de 31.752 a 31.773.

Asimismo, hubo un descenso en los delitos contra la propiedad, donde las rapiñas descendieron un 12,3 %, los hurtos un 8,1 %, el daño un 6,4 % y las estafas y fraudes informáticos un 18,2 %.

Allí el delito que creció fue el abigeato, que pasó de 651 a 742, aumentando de esa forma un 14 %. EFE