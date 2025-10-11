El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas que afectan gran parte del territorio nacional desde las 20:00 horas de este sábado 11 de octubre de 2025.

Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable está generando condiciones propicias para la formación de tormentas de variada intensidad. Se prevé que en algunas zonas estas puedan ser puntualmente severas, con una probabilidad superior al 75%.

Durante el desarrollo del fenómeno podrían registrarse lluvias abundantes o copiosas en cortos períodos de tiempo, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

Zonas comprendidas en la alerta

La advertencia rige para los siguientes departamentos y localidades:

Colonia: Todo el departamento.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.

Paysandú: Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Garibaldi, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: Todo el departamento.

Vigencia y monitoreo

La advertencia se encuentra vigente desde las 20:00 horas del sábado 11 de octubre, con una actualización prevista para las 23:00 horas.

INUMET indicó que se continúa monitoreando la situación meteorológica y que se informará ante cualquier cambio en la intensidad o desplazamiento de las tormentas.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar permanecer a la intemperie durante las tormentas, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones ante la posibilidad de fenómenos severos.