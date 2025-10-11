La Universidad de la República (Udelar) implementará en 2026 un Programa de Profesionalización dirigido a auxiliares de enfermería con bachillerato completo y experiencia laboral, con el objetivo de fortalecer los recursos humanos del Sistema Nacional Integrado de Salud.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La propuesta, que será impartida por la Facultad de Enfermería, se desarrollará en las sedes universitarias de los departamentos de Colonia y Soriano, en el suroeste del país. El programa permitirá obtener el título de Licenciada o Licenciado en Enfermería y tendrá una duración de tres años y medio.

La presentación oficial se realizará el próximo 15 de octubre, a las 14 horas, en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Mercedes. Participarán el rector de la Udelar, Héctor Cancela; el decano de la Facultad de Enfermería, Fernando Bertolotto; el presidente saliente de la Comisión Coordinadora del Interior, Rodney Colina, y su sucesor, Líber Acosta.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Ese mismo día, a las 15.30 horas, en el mismo auditorio, se llevará a cabo un encuentro informativo abierto para personas interesadas en cursar el programa. Se brindarán detalles académicos y administrativos, y se responderán consultas del público.

La formación incluye módulos orientados a profundizar en conocimientos clínicos y estrategias de cuidado en los distintos niveles de atención. Según indicaron fuentes universitarias, el programa busca facilitar la reconversión profesional de técnicos y técnicas en actividad, en línea con las necesidades del sistema de salud pública nacional.