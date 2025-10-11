PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con el propósito de construir una respuesta integral y sensible a la realidad de las personas en situación de calle, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) llevará adelante el primer encuentro departamental de un ciclo de jornadas participativas que se extenderán por todo el país.

La actividad se desarrollará el lunes 20 de octubre de 2025, entre las 13 y las 17 horas, en la Casa de la Cultura, ubicada en Gral. Rivera 346, Colonia del Sacramento.

Participación ciudadana como eje

La propuesta busca recoger la voz, saberes y experiencia de los distintos actores territoriales: organizaciones sociales, instituciones locales, ciudadanía y personas con trayectorias de vida marcadas por el sinhogarismo.

Desde el MIDES se promueve un enfoque que reconozca la heterogeneidad de las situaciones que conducen a la vida en calle y que permita abordar las causas estructurales y personales de este fenómeno social complejo.

Cobertura de medios y compromiso institucional

Se invita especialmente a los medios de comunicación a cubrir el evento, con el objetivo de visibilizar la problemática y fortalecer el compromiso colectivo en la búsqueda de soluciones sostenibles.

Esta serie de encuentros departamentales tiene como finalidad elaborar una Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle, construida desde el territorio y en diálogo directo con las comunidades.