El abogado Enrique Erramouspe quedará al frente del área jurídica de manera interina, luego de que Soledad Pérez Bernadet resolviera dejar la dirección y pasar a desempeñarse como asesora. El cambio fue informado por el intendente Guillermo Rodríguez durante una reunión con su equipo de gobierno.

El doctor Enrique Erramouspe asumirá en forma interina la Dirección Jurídica de la Intendencia de Colonia, en un cambio dispuesto dentro del equipo de gobierno departamental y comunicado este miércoles por el intendente Guillermo Rodríguez.

La designación fue informada en una nueva reunión de trabajo encabezada por Rodríguez junto a la secretaria general, Belén Rico Skerl, y directores de la comuna, en una instancia periódica de coordinación y evaluación de la gestión.

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En ese marco, el jefe comunal comunicó además que la doctora Soledad Pérez Bernadet dejará, por decisión propia, el cargo de directora jurídica. No obstante, seguirá vinculada a la Intendencia de Colonia en calidad de asesora.

De ese modo, la novedad central de la jornada pasó por el relevo en una de las áreas sensibles de la administración, ya que la Dirección Jurídica cumple un papel clave en el respaldo legal de las decisiones del gobierno departamental, la tramitación de expedientes y el asesoramiento institucional.

La asunción interina de Erramouspe abre una nueva etapa en esa función, mientras la administración mantiene su esquema de reuniones periódicas con el objetivo de coordinar acciones y evaluar el trabajo de las distintas direcciones.

El movimiento, aunque presentado en el marco de una reunión de rutina del Ejecutivo departamental, supone un cambio relevante en la estructura de conducción de la Intendencia, con Erramouspe al frente, de manera interina, del área jurídica.