El servicio meteorológico brasileño MetSul Meteorologia advirtió sobre la formación de un ciclón en proceso de ciclogénesis que se desarrollará este domingo cerca del Río de la Plata, entre Buenos Aires y el sur de Uruguay. El fenómeno podría generar condiciones meteorológicas adversas en el territorio uruguayo, especialmente en el suroeste del país.

Según el informe, el sistema comenzará a gestarse en el centro de Argentina a última hora del sábado, y alcanzará su máxima intensidad el lunes, cuando se desplace sobre el océano Atlántico en dirección sureste.

Durante el domingo, el riesgo de tiempo severo será alto en la región, con la posibilidad de tormentas fuertes o severas, lluvias abundantes y la presencia de vientos intensos e incluso granizo en áreas puntuales.

Aunque el núcleo del ciclón se alejará del continente a partir del lunes, su influencia seguirá siendo significativa, ya que el frente frío asociado al sistema continuará generando inestabilidad atmosférica y precipitaciones en zonas cercanas, incluyendo el sur de Uruguay.

MetSul destaca que el domingo será el día más crítico, debido a la rápida intensificación del ciclón y el avance del frente frío. Las autoridades uruguayas aún no han emitido alertas oficiales, pero se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y tomar precauciones ante posibles fenómenos severos.