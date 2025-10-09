PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Esta semana, el departamento de Colonia fue sede de un encuentro regional sobre crimen organizado, en el que participaron fiscales, jueces, policías y representantes de distintas instituciones vinculadas a la persecución penal.

La actividad fue organizada por la Fiscalía General de la Nación y reunió a operadores del sistema judicial y policial de los departamentos de San José, Soriano, Flores y Colonia. Estuvieron presentes fiscales y coordinadores designados por la Dirección General de la Fiscalía, así como efectivos de Investigaciones, Policía Científica y autoridades del Poder Judicial.

También participaron organismos con competencia nacional y regional, como la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Prefectura Nacional Naval de Uruguay, Prefectura de Argentina y la Dirección General Impositiva (DGI), en un marco de cooperación interinstitucional e intercambio de información estratégica.

Ejes temáticos: narcotráfico, lavado de activos y seguridad rural

Durante la jornada se abordaron temas clave como la incautación de estupefacientes, reforzando el enfoque operativo contra el narcotráfico, y el lavado de activos, donde se profundizó en herramientas de investigación financiera orientadas a desarticular redes criminales.

En paralelo, Policía Científica compartió actualizaciones en técnicas forenses de criminalística, mientras que otro eje central fue la seguridad rural, con énfasis en la construcción de respuestas específicas para prevenir y combatir delitos en zonas agrícolas y ganaderas.

Formación continua y trabajo articulado

El objetivo del encuentro fue fortalecer la articulación interinstitucional y promover una formación continua frente a dinámicas delictivas en constante evolución. Las autoridades coincidieron en la necesidad de generar mecanismos de cooperación sostenida para lograr una persecución penal efectiva que impacte directamente en la protección ciudadana.