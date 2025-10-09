El próximo martes 14 de octubre, a las 10 horas, se desarrollará en la ciudad de Carmelo una charla informativa sobre el Hantavirus, organizada por el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Departamental de Salud de Colonia.

La actividad tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Carmelo, ubicada en la intersección de Ignacio Barrios y 19 de Abril, y estará a cargo del referente epidemiológico de la dirección departamental, el médico veterinario Simón Justet.

Durante la instancia se abordarán tres aspectos clave:

¿Qué es el Hantavirus?

¿Cómo se transmite?

Recomendaciones para su prevención.

La charla está destinada a la población general, aunque pondrá un foco especial en personas que viven o trabajan en zonas rurales, consideradas más expuestas al riesgo de contagio.

El evento forma parte de las acciones de prevención y sensibilización sanitaria promovidas por el Ministerio, y busca brindar herramientas útiles para reducir la exposición a este virus que se transmite principalmente a través del contacto con excretas de roedores infectados.