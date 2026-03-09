La Casa de la Cultura de Carmelo será una de las sedes de la muestra “La fuerza invisible – Mujeres rurales en el paisaje contemporáneo”, una propuesta de la Fundación Banco República que se presenta en el marco del Mes de la Mujer.

La exposición busca visibilizar el papel de las mujeres rurales en el desarrollo productivo, social y cultural del Uruguay, un aporte históricamente esencial, aunque muchas veces relegado. La propuesta reúne fotografías, textos curatoriales y testimoniales, además de un documental inmersivo que recoge experiencias de mujeres que viven y trabajan en el medio rural.

La muestra también podrá visitarse en Montevideo, Canelones y Lascano, pero en Carmelo tendrá como espacio de referencia la Casa de la Cultura, donde se suma a la agenda local de actividades vinculadas a marzo y a la reflexión sobre el rol de la mujer en la sociedad.

La iniciativa forma parte del programa de la Fundación Banco República por el Mes de la Mujer y el 130.º aniversario del BROU.