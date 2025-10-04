La atmósfera se carga sobre Uruguay y las alertas se activan. El escenario de tiempo severo que ha sido informado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet): entre la noche del sábado y la madrugada del lunes, el país enfrentará tormentas fuertes y muy fuertes, con lluvias intensas, granizo, viento arremolinado y actividad eléctrica persistente.

El detonante es una masa de aire cálido y húmedo que domina la región y que, con la llegada de un frente frío desde el suroeste, creará condiciones ideales para la formación de nubes convectivas de gran desarrollo. Las primeras tormentas están previstas para el oeste y norte durante la noche del sábado y la mañana del domingo. Luego, el sistema se desplazará de sur a norte, afectando progresivamente todo el territorio nacional.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El momento de mayor intensidad llegará entre la tarde del domingo y la mañana del lunes, cuando la inestabilidad se concentrará sobre el noreste y el este del país. Departamentos como Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres estarán bajo especial vigilancia. Allí, las tormentas podrían adquirir carácter severo, con acumulaciones importantes de lluvia y riesgo de daños puntuales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Inumet recomienda seguir de cerca los comunicados oficiales y adoptar medidas preventivas. En un país donde el cielo muchas veces anticipa sus cambios con silencios prolongados, este fin de semana la advertencia es clara: la atmósfera no estará en calma, destaca MetSul.