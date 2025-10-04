PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Municipio de Carmelo mantuvo esta semana un encuentro con vecinos del barrio Parques y Jardines para intercambiar impresiones sobre las obras realizadas en la zona y recoger inquietudes sobre las necesidades aún pendientes. La reunión, desarrollada en un formato participativo, buscó fortalecer el vínculo entre la administración local y la comunidad.

Durante el espacio de diálogo, las autoridades municipales detallaron los trabajos ya ejecutados en el barrio, entre ellos la limpieza de cunetas, el recambio de caños y el mantenimiento de los sistemas de desagüe. Estas intervenciones forman parte de un plan de mejora urbana que el municipio viene desarrollando desde hace varios meses.

Los residentes, por su parte, manifestaron su preocupación por la continuidad del cordón cuneta, el estado del pavimento, la seguridad vial en zonas residenciales, la eficiencia del servicio de recolección de residuos y el proceso de realojo hacia viviendas más seguras.

Desde el Municipio se comprometieron a evaluar cada planteo y dar seguimiento a las demandas más urgentes. Además, se reafirmó la intención de mantener abiertos estos espacios de escucha y participación ciudadana como parte de una política sostenida de proximidad.