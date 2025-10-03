Montevideo — El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un comunicado en el que advierte sobre la ocurrencia de tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes desde la noche del sábado 4 hasta la madrugada del lunes 6 de octubre. El organismo señaló que el fenómeno estará asociado a una masa de aire húmeda e inestable y al ingreso de un sistema frontal que recorrerá el territorio nacional.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

De acuerdo con el informe, las primeras tormentas se esperan en el litoral oeste y norte durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo. Posteriormente, un frente frío avanzará desde el suroeste hacia el noreste, afectando progresivamente a todo el país con precipitaciones y tormentas puntualmente muy fuertes durante la jornada del domingo.

Para la tarde y noche del domingo, así como la madrugada del lunes, el fenómeno se concentrará en el noreste y este, especialmente en los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres. Allí podrían registrarse lluvias abundantes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento fuertes y muy fuertes, así como caída de granizo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El organismo meteorológico destacó que en zonas de tormenta el riesgo aumenta por la combinación de factores: ráfagas intensas de viento, granizo y actividad eléctrica frecuente.

Inumet recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de eventos meteorológicos severos.