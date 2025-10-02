Nueva Palmira — La cadena de heladerías Grido inauguró este jueves 2 de octubre un nuevo local en la ciudad de Nueva Palmira. La apertura comenzó desde las 11 de la mañana de esta mañana, en una jornada en la que vecinos y familias fueron invitados a participar.

El nuevo establecimiento está ubicado en la esquina de Felipe Fontana y Wilson Ferreira Aldunate, frente a la rambla, un punto de encuentro habitual para los palmirenses.

Con esta apertura, la firma suma presencia en el litoral uruguayo y consolida su estrategia de expansión en el país. Según la empresa, el local busca convertirse en un espacio de referencia para la comunidad, ofreciendo una propuesta pensada para familias y jóvenes.

La heladería forma parte del crecimiento sostenido de la marca argentina, que cuenta con una amplia red de franquicias en América Latina.