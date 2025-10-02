Estudiantes de 4.º año A de la Escuela Nº 6 “Manuela T. Noaín” participaron durante meses en la 12.ª edición de las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal.

Su proyecto fue seleccionado entre 1.600 propuestas de todo el país y avanzó a la final, que se disputará el 5 de noviembre en el Antel Arena, en Montevideo.

El grupo, conocido como “Los 19 Fantásticos”, celebró la clasificación a esta instancia, que representa un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de los escolares.

