La fiscal Angelita Romano confirmó este jueves que una de las dos personas detenidas el miércoles en el marco de la investigación por el atentado contra la Fiscal General Mónica Ferrero fue puesta en libertad, al no encontrarse elementos que lo vinculen con el hecho.

El otro detenido permanece bajo custodia y su situación procesal será definida este viernes, cuando la Fiscalía resuelva si se formaliza la acusación en su contra o se dispone su liberación.

La investigación por el ataque contra Ferrero continúa en curso bajo reserva, mientras se analizan nuevas pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades en el caso.

