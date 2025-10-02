Por Miguel Guaraglia

El Banco República (BROU) inició el proceso de reforma de su sucursal en la ciudad de Carmelo, tras la apertura del llamado a licitación pública. Así lo confirmó la gerente general de la institución, Mariela Espino, en declaraciones a este medio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las ofertas podrán presentarse hasta el 8 de octubre, fecha a partir de la cual se realizará una evaluación técnica y económica de las propuestas. Posteriormente, se procederá a la adjudicación de la obra, cuyo resultado deberá ser remitido al Tribunal de Cuentas para su autorización.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Este proceso lleva unos meses, pero lo importante es que ya comenzó”, señaló Espino, quien subrayó que el inicio de la licitación marca el primer paso formal hacia la remodelación de la sede carmelitana.

Etapas previas a la obra

El cronograma contempla varias fases obligatorias: recepción de ofertas, análisis comparativo, adjudicación y control por parte del Tribunal de Cuentas. Solo después de cumplidas esas instancias podrá comenzar la obra.

Aunque no se detallaron plazos de finalización, desde la gerencia se insistió en que la apertura del llamado constituye un avance concreto en la mejora de la infraestructura del banco en Carmelo.