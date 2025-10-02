El Gobierno anunció la ampliación del descuento en el Impuesto Específico Interno (Imesi) aplicado a las naftas en zonas fronterizas. La medida, que hasta ahora regía dentro de los primeros 20 kilómetros desde la frontera con Brasil o Argentina, se extenderá a una segunda franja que abarcará desde los 20 hasta los 60 kilómetros.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La información fue confirmada este miércoles en Melo por el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, tras un encuentro con el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo. “Es un estilo de trabajo que venimos impulsando desde que asumimos: recorrer el territorio, dialogar con los actores locales y evaluar el impacto de las políticas”, sostuvo Vallcorba, acompañado por el asesor Santiago Soto.

La nueva franja contará con un descuento equivalente al 50% del beneficio otorgado en la primera, con el objetivo de alcanzar zonas más alejadas que también se ven perjudicadas por la diferencia de precios con los países vecinos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Evaluación positiva

Durante la reunión, las autoridades y los comerciantes analizaron el impacto de las medidas implementadas desde julio de este año, cuando se aumentó la devolución del Imesi del 24 al 32% para los departamentos fronterizos con Brasil. Según Vallcorba, los resultados han sido “muy positivos” y han permitido equilibrar los precios internos con los del mercado brasileño.

“No solo se trata de evitar la compra de combustibles en el exterior, sino de mitigar el efecto que tiene en el comercio local en general”, explicó. El jerarca aseguró que esta política fiscal ayuda a contener el desvío de consumo y a proteger la actividad económica en las zonas limítrofes.

Más beneficios en camino

Vallcorba adelantó que en noviembre comenzará a regir la reglamentación de la ley que establece un paquete de beneficios para las zonas de frontera. Entre las medidas previstas se incluyen la reducción del IVA, la exoneración de aportes patronales para la contratación de nuevos empleados y la creación de un régimen simplificado de importación.

“La experiencia en la frontera con Brasil nos alienta a seguir trabajando en esta dirección”, concluyó el subsecretario.