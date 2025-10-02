El Gobierno de Uruguay declaró que sigue «de cerca» la misión humanitaria de la Global Flotilla Sumud, que pese a las interceptaciones israelíes continúa su avance hacia la Franja de Gaza. En paralelo, varias ciudades del mundo han sido escenario de protestas contra la intervención de Israel.

La flotilla, formada por embarcaciones civiles con ayuda para el enclave palestino, ha sufrido la retención de 13 barcos por parte de la marina israelí. Otros 30 han logrado evadir las patrullas. Según el último informe, las naves en curso se encontraban a 46 millas náuticas de la costa gazatí (unos 85 kilómetros) a las 00:20 GMT del jueves.

Intercepciones y denuncias

Desde el miércoles, cuando comenzaron las detenciones a unas 80 millas de Gaza, en aguas internacionales, la organización denunció agresiones por parte del Ejército israelí. Según la iniciativa, una de las embarcaciones fue embestida y otras atacadas con cañones de agua.

Los buques interceptados son: Alma, Adara, Sirius, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, Hio, Huga, Morgana, Otaria, Seulle, Spectre y Yulara. A bordo viajaban unas 200 personas. El paradero y estado de los tripulantes sigue sin conocerse.

Entre los detenidos hay ciudadanos de diversas nacionalidades, incluyendo 30 españoles, 22 italianos, 21 turcos, 12 malasios, 11 brasileños, 11 tunecinos y 10 franceses. También se han identificado personas procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México, Colombia y otros países.

Israel informó que las embarcaciones fueron «detenidas sin problema» y que los pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. La Flotilla, por su parte, reafirmó su compromiso con la misión: «Las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán. Continuamos con nuestra misión para romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario».

Reacción de Uruguay y otros gobiernos

Uruguay, a través de su cancillería, solicitó respeto por la integridad física de los tripulantes y respaldó el cumplimiento del derecho internacional. También pidió salvaguardar los derechos de los ciudadanos a bordo de la flotilla, en una postura compartida por países como México.

En América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el retiro del personal diplomático en Israel y anunció el inicio del proceso para romper el tratado de libre comercio con Tel Aviv, tras calificar de “secuestro” la detención de dos colombianas. Chile y Bolivia respaldaron la misión y condenaron lo que el Gobierno boliviano calificó como una “violencia inaceptable”. Venezuela habló directamente de un “acto de piratería”.

En Asia, Malasia repudió enérgicamente la acción israelí. Su Gobierno denunció actos de represión, intimidación y coerción. Turquía también condenó las retenciones, calificándolas como un «acto terrorista».

Apoyo ciudadano y protestas globales

Miles de personas se han movilizado en ciudades como Roma, donde se convocó una huelga general para el viernes en repudio a la acción israelí contra embarcaciones con ciudadanos italianos. También se registraron protestas en Grecia, Suiza, España, Turquía, Argentina, México, Alemania y Colombia. En Bogotá, manifestantes bloquearon vías para rechazar el accionar de Tel Aviv.

Las principales manifestaciones están previstas para este jueves, en momentos de creciente incertidumbre sobre el destino de los barcos que aún se aproximan a Gaza.

(con contenidos de la agencia EFE)