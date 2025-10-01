Carmelo — En el marco de la Disposición Marítima N.º 99, la Sub Prefectura de Carmelo llevó adelante un curso de capacitación destinado a pescadores artesanales de la zona. La instancia reunió a 14 participantes —entre aprendices, marineros y patrones— que recibieron formación teórica y práctica en áreas claves para su labor diaria.

El programa incluyó módulos de seguridad náutica, normativa vigente, primeros auxilios, meteorología y navegación costera, con el objetivo de fortalecer las competencias de los trabajadores del sector y asegurar prácticas de pesca más responsables y seguras.

Las clases fueron impartidas por instructores de la Prefectura Nacional Naval, junto a técnicos especializados de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), el área de Bromatología, SEMCO y el docente en meteorología Milton Negrín.

La propuesta, según destacaron los organizadores, busca no solo garantizar la seguridad en la navegación sino también promover un enfoque sostenible en la actividad pesquera artesanal, clave para la economía local y la preservación de los recursos naturales.

Con esta capacitación, la Sub Prefectura de Carmelo reafirma su compromiso con la formación continua de los pescadores y con la consolidación de una cultura marítima basada en la prevención y el cuidado del medio ambiente.