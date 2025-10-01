En el marco del Día del Patrimonio 2025, el Archivo y Museo del Carmen será escenario de una serie de actividades culturales y educativas abiertas al público, que se desarrollarán durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre, con el objetivo de poner en valor la historia y el patrimonio regional.

La jornada del sábado, que tendrá lugar de 18:00 a 20:00 horas, comenzará con un coloquio a cargo del investigador Juan Francisco Bacigalupe y la profesora Romina Bevegni, titulado El combate de las Vacas. La propuesta invita a reflexionar sobre este episodio histórico desde una mirada regional, articulando la historia con la formación docente y la educación patrimonial, en colaboración con estudiantes de magisterio.

El programa continuará con la presentación del club de ciencias MIDEC (Museo Interactivo de El Carmelo), integrado por alumnos del Liceo Nº 2 de Carmelo, quienes compartirán experiencias y proyectos vinculados a la ciencia y el aprendizaje experimental.

El cierre de la jornada estará a cargo del grupo juvenil de rock Alcohólicos Anónimos, que ofrecerá un espectáculo musical con repertorio propio.

El domingo 5, entre 10:30 y 12:30 horas, el museo abrirá sus puertas con visitas guiadas y la proyección de las actividades realizadas el día anterior, consolidando un espacio de encuentro entre la comunidad, la historia local y las nuevas generaciones.

La propuesta cuenta con el respaldo del MIDEC, el Archivo y Museo del Carmen y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.