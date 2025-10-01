PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral votó este martes dos informes jurídicos que analizan si corresponde suspender la ciudadanía al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, luego de que en marzo fuera imputado penalmente por la Justicia y esa decisión fuera confirmada por un tribunal.

Según supo El Observador por fuentes del organismo, la mayoría de la comisión se pronunció en contra de la suspensión de la ciudadanía del jefe comunal. El próximo lunes, el asunto será tratado en sesión plenaria por el cuerpo, que deberá adoptar una resolución definitiva.

La comisión está integrada por los ministros José Korzeniak y Alberto Castelar (Frente Amplio), José Garchitorena (Partido Colorado), Arturo Silvera y Ana Lía Piñeyrúa (Partido Nacional). La reunión fue presidida por Wilfredo Penco, presidente del organismo, quien tiene voz pero no voto.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El análisis surgió tras la imputación formal de Besozzi, un hecho que puso sobre la mesa la posibilidad de que se le aplicara el artículo 77 de la Constitución, que prevé la suspensión de la ciudadanía en casos determinados. No obstante, el informe de mayoría entiende que los elementos actuales no configuran causal suficiente para aplicar dicha medida.