Valdense – El ministro de Turismo, Pablo Menoni, visitará la ciudad de Valdense este domingo 5 de octubre para mantener un encuentro abierto con la comunidad. La actividad se desarrollará a partir de las 14.30 horas en la sede de la Asociación de Jubilados de Valdense, ubicada en la intersección de las calles Emilio Barbaroux y Augusto Revel.

Durante la jornada, Menoni expondrá sobre cómo el plan estratégico del Ministerio puede contribuir al desarrollo turístico de la zona. Además, abordará las metas prioritarias y las políticas públicas que impulsa su cartera en materia de turismo.

La convocatoria está dirigida a vecinos, emprendedores y actores locales vinculados al sector, con el objetivo de propiciar un espacio de consulta, intercambio y planteo de inquietudes en torno a las perspectivas del turismo regional.

El evento se enmarca en una serie de instancias de participación ciudadana que el Ministerio promueve en distintas localidades del país. “Invitamos a participar”, señala el anuncio oficial, destacando la apertura de la actividad a toda la comunidad.