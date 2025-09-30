PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Montevideo, 30 sep (EFE).- Lou Rinaldi entregó este martes sus Cartas Credenciales al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y se convirtió en embajador de Estados Unidos en el país.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Estévez de Montevideo, actual Museo de la Casa de Gobierno, un día después de que el diplomático entregara las Cartas Figuradas al canciller, Mario Lubetkin, en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Es un honor estar aquí en Uruguay y representar a dos hermosos países como Estados Unidos y Uruguay. Quiero saludarlos a todos de una manera muy especial. Yo me crie aquí en Uruguay, tuve mis escuelas aquí, mi enseñanza. Este paisito me dio muchas esperanzas y una educación única», indicó Rinaldi en un video publicado en redes sociales por la Embajada de Estados Unidos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Rinaldi arribó el viernes a Montevideo para convertirse en el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay, luego de que Heide Fulton dejara dicho cargo en junio pasado, después de dos años y medio de trabajo.

Antes de viajar, aseguró que su labor en el país suramericano estará orientada a promover los intereses de Estados Unidos en tres áreas claves.

«Fortalecer los lazos económicos entre nuestros países, mejorar la seguridad pública en el hemisferio y trabajar con Uruguay para apoyar la democracia, los derechos humanos y confrontar el autoritarismo en la región», puntualizó.

En diciembre del año pasado, el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó como nuevo embajador en Uruguay a Rinaldi, a quien definió como «un amigo de toda la vida» y un «gran golfista».

«Lou es un gran golfista y estará en un país con algunos campos excelentes», afirmó en ese momento un comunicado de su equipo de transición. «Un exitoso empresario, emprendedor y amigo de toda la vida, Lou aporta una vida de experiencia y una perspectiva única a este importante papel», añadió Trump.

Su nominación fue enviada al Senado el 24 de marzo de este año y confirmada allí el pasado 1 de agosto. Doce días después juró su cargo en Washington ante el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Cart Weiland.

Rinaldi creció en Uruguay y estudió en la Universidad del Trabajo entre 1970 y 1973.