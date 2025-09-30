PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este domingo 28 de setiembre se realizó en la Biblioteca José Pedro Varela de Rosario el primer encuentro de la Red Ambiental de Colonia, que reunió a cinco colectivos del departamento dedicados al cuidado del medioambiente.

Participaron representantes de Palmira Recicla, Circuito Limpo, Carmelo Recicla, Demaval, Rosario Clasifica y Recicla y Nueva Helvecia Clasifica y Recicla. Todas son organizaciones voluntarias que trabajan en sus comunidades en tareas de clasificación de residuos domiciliarios, logística para el reciclaje, talleres educativos, actividades de concientización en salud, charlas en centros educativos e iniciativas de investigación vinculadas a la gestión de la basura.

Durante la jornada, los participantes compartieron experiencias y coincidieron en que la problemática ambiental atraviesa a todas las localidades del departamento. En ese sentido, remarcaron la importancia de asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y decretos existentes en la materia, así como de impulsar cambios culturales y educativos desde la infancia.

La red señaló que, para mitigar el impacto ambiental, se requiere un trabajo conjunto que combine educación ambiental, aplicación de la normativa vigente, responsabilidad empresarial sobre los desechos y coordinación entre gobiernos departamentales y municipios.

Los colectivos acordaron continuar realizando acciones conjuntas en cada territorio para avanzar en la transformación de los hábitos locales y promover un cuidado ambiental que, según destacaron, está directamente vinculado con la salud de la población.