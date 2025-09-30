PUBLICIDAD PUBLICIDAD

BUENOS AIRES — Con una destacada participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el departamento de Colonia lanzó oficialmente su campaña turística de temporada, en el stand del Ministerio de Turismo del Uruguay.

El evento contó con la presencia del intendente de Colonia, acompañado por autoridades y operadores turísticos del departamento. También asistieron numerosos invitados de reconocida trayectoria en el sector y representantes de medios de comunicación bonaerenses.

La acción promocional formó parte de las actividades previstas por Uruguay en la feria, y buscó posicionar al departamento como un destino clave para el turismo regional durante los meses de primavera y verano.



La presentación culminó con una degustación de productos típicos de la zona, como quesos artesanales de la Ruta del Queso y vinos provenientes de bodegas locales, que ofrecieron a los asistentes una experiencia sensorial de la identidad colonienses.