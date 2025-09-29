PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia anunció la apertura de inscripciones para el Plan Primera Experiencia de Trabajo, iniciativa que busca brindar a jóvenes del departamento la oportunidad de acceder a su primer empleo formal en el ámbito público y en empresas privadas adheridas.

El programa, coordinado por el Departamento de Desarrollo Humano y Juventud, está destinado a jóvenes de 18 a 24 años inclusive. De manera excepcional, también podrán postularse personas de entre 18 y 40 años con discapacidad motriz o intelectual, siempre que presenten la certificación médica correspondiente.

En total, habrá 100 cupos disponibles para desempeñarse en distintas dependencias del Gobierno Departamental y en el sector privado. Según la intendencia, el plan apunta a generar hábitos de trabajo, formación y capacitación como parte de una política de inclusión social.

Cómo inscribirse

Los interesados deben registrarse a través de la web oficial de la intendencia (www.colonia.gub.uy, sección “Trámites y Servicios”) y completar el formulario de inscripción. Además, deberán agendar una entrevista con el equipo técnico en la misma plataforma.

Al momento de la entrevista deberán presentar:

Formulario completo

Cédula de identidad vigente

Credencial cívica

Jura de la bandera

Escolaridad y certificados de estudios

Constancia de actividad expedida por el BPS

Certificado médico en caso de discapacidad

Constancia policial de domicilio (solo para residentes de Florencio Sánchez)

Los postulantes deberán residir en la localidad donde se les designe la experiencia laboral.

Cronograma de entrevistas

Las entrevistas se realizarán entre el 13 y el 29 de octubre en distintas localidades del departamento, entre ellas Nueva Palmira, Florencio Sánchez, Carmelo, Rosario, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, Tarariras y Colonia del Sacramento.

La primera instancia será el lunes 13 de octubre en Nueva Palmira, y la última, el miércoles 29 en la sede de la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud en Colonia.

Más información

Quienes requieran asistencia pueden dirigirse a la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud (Avda. Artigas 327, Colonia), comunicarse por los teléfonos 452-26250/25336, escribir a [email protected], o consultar la página de Facebook “Desarrollo Humano y Juventud”.

Cronograma de entrevistas – Plan Primera Experiencia de Trabajo (Colonia)