El próximo jueves 2 de octubre, a las 14.00, el Museo de la Industria Naval de Carmelo abrirá sus puertas a una propuesta singular: una muestra de arte contemporáneo del artista local Xisco Anchieri, centrada en un abordaje crítico del astillero MDF.

La exhibición forma parte de su proyecto de tesis en la Facultad de Bellas Artes y cuenta con la asesoría curatorial de Jaqueline Lacasa, figura destacada del arte contemporáneo uruguayo, quien llega por primera vez a Carmelo. Tanto Anchieri como Lacasa estarán presentes en la inauguración y ofrecerán talleres para estudiantes.

La propuesta se inscribe en un cruce entre arte, memoria e industria, poniendo el foco en un espacio cargado de significados para la ciudad y su gente.

La muestra podrá visitarse de manera gratuita el viernes 3 de octubre de 15.00 a 18.00 y el sábado 4 de octubre de 14.00 a 17.00.