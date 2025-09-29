Cuatro personas fueron detenidas este lunes en Nueva Helvecia durante el desarrollo de la Operación Germano, un procedimiento llevado a cabo por la Brigada Departamental Antidrogas de Colonia con apoyo de la Dirección de Investigaciones de Zona II.

La intervención incluyó el allanamiento de dos viviendas, autorizado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 1.° Turno de Colonia.

Como resultado de los registros, las autoridades incautaron un revólver calibre 22 con numeración limada, doce cartuchos, sustancias estupefacientes —una blanca y otra vegetal—, además de 65.100 pesos uruguayos. También fueron decomisados nueve teléfonos móviles, cámaras, balanzas de precisión, chapas matrícula, libretas de circulación y vehículos.

Las personas detenidas son mayores de edad. En la operación también fue identificado un menor, quien fue entregado a un mayor responsable por disposición de la Fiscalía Letrada de 2.º Turno, que además ordenó fijación de domicilio y designación de abogado defensor.

La investigación sigue abierta bajo reserva.