Montevideo, 29 sep (EFE).- El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, recibió este lunes por primera vez en Montevideo al nuevo embajador de Estados Unidos en el país , Lou Rinaldi, quien le entregó las Cartas Figuradas.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Santos de la capital, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Rinaldi arribó este viernes a Montevideo para convertirse en el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay, luego de que Heide Fulton dejara dicho cargo en junio pasado, después de dos años y medio de trabajo.

Más allá de esto, aún no le presentó sus Cartas Credenciales al presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Antes de viajar a Uruguay, Rinaldi aseguró que su labor en el país suramericano estará orientada a promover los intereses de Estados Unidos en tres áreas claves.

«Fortalecer los lazos económicos entre nuestros países, mejorar la seguridad pública en el hemisferio y trabajar con Uruguay para apoyar la democracia, los derechos humanos y confrontar el autoritarismo en la región», puntualizó.

En diciembre del año pasado, el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó como nuevo embajador en Uruguay a Rinaldi, a quien definió como «un amigo de toda la vida» y un «gran golfista».

«Lou es un gran golfista y estará en un país con algunos campos excelentes», afirmó en ese momento un comunicado de su equipo de transición. «Un exitoso empresario, emprendedor y amigo de toda la vida, Lou aporta una vida de experiencia y una perspectiva única a este importante papel», añadió Trump.

Su nominación fue enviada al Senado el 24 de marzo de este año y confirmada allí el pasado 1 de agosto.

Doce días después juró su cargo en Washington ante el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Cart Weiland.

Rinaldi creció en Uruguay y estudió en la Universidad del Trabajo entre 1970 y 1973.

La anterior embajadora de Estados Unidos, Heide Fulton, dejó ese cargo en junio de este año y desde ese momento Chris Andino asumió el rol de encargado de negocios. EFE