En la última sesión plenaria del Congreso de Intendentes, celebrada la semana pasada, las autoridades de la Universidad de la República (Udelar) y de la Universidad Tecnológica (UTEC) fueron recibidas por los jefes departamentales para exponer sus planes de trabajo y las dificultades presupuestales que enfrentan.

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, presentó un plan institucional bajo el lema “Mejor Universidad al Servicio del Uruguay por Venir”, estructurado en tres grandes objetivos: mantener la excelencia académica, extender el acceso y la permanencia universitaria en todo el país, y reafirmar la inclusión con una estructura institucional moderna y transparente.

Durante su intervención, Cancela expresó su preocupación por el crecimiento sostenido de la matrícula, en la que el 58 % de los estudiantes son la primera generación universitaria en sus familias, proporción que asciende a 67 % en el interior del país. Asimismo, mencionó que la relación entre horas docentes y estudiantes se ha deteriorado en la última década y que la demanda de becas supera ampliamente la capacidad de respuesta: en 2024 se presentaron más de 17.000 solicitudes, pero solo se adjudicaron 3.974.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Otro de los puntos señalados fue la expansión territorial de la Universidad, que actualmente ofrece 90 programas formativos en los 19 departamentos del país. Esta descentralización, sostuvo, requiere un financiamiento adecuado que hoy no está garantizado.

Proyección presupuestal a la baja

Según detalló el rector, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo asigna $490 millones para el período 2026-2029, cifra que representa menos del 9 % de lo solicitado por la Universidad para 2026 y menos del 3,5 % de lo requerido para 2029. La Udelar había planteado un incremento del 52 % del presupuesto global para el quinquenio.

UTEC también enfrenta restricciones

En la misma sesión, las autoridades de la Universidad Tecnológica (UTEC) señalaron que la falta de recursos afecta directamente la inversión en infraestructura, el desarrollo de posgrados y la contratación de personal docente y técnico, lo que limita el crecimiento de su propuesta educativa.

Apoyo de intendentes

Los intendentes de San José, Durazno, Río Negro y Lavalleja manifestaron su respaldo a las universidades públicas y se comprometieron a trasladar estas inquietudes al Parlamento, con el objetivo de mejorar la asignación de recursos y fortalecer la educación terciaria en todo el territorio.

Durante el encuentro, el intendente de Treinta y Tres, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre las intendencias y las instituciones universitarias. En tanto, el jefe comunal de Tacuarembó, destacó como ejemplo el hogar estudiantil creado por su administración para apoyar a jóvenes del departamento que cursan estudios universitarios.