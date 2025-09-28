PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Colonia del Sacramento – La Jefatura de Policía de Colonia concluyó el domingo un operativo de gran envergadura que desplegó un contingente de más de 200 efectivos para garantizar la seguridad durante el recital de la banda argentina La Renga y los festejos por el aniversario del Club Atlético Peñarol. El operativo finalizó con tres personas detenidas y tres espirometrías positivas.

Según informó el Ministerio del Interior, la operación comenzó a las 16.00 horas y se extendió durante toda la jornada del sábado. La presencia de aproximadamente 23.000 personas en los distintos eventos motivó la participación de múltiples unidades del Estado, tanto civiles como militares.

Coordinación interinstitucional y despliegue tecnológico

El dispositivo de seguridad contó con la participación de 230 policías y el apoyo de unidades especializadas, entre ellas la Dirección Nacional de Investigaciones, Interpol, la Guardia Republicana, el Centro de Comando Unificado de Montevideo, la Dirección de Migraciones, Bomberos, la Policía Caminera, Prefectura Nacional y las Fuerzas Armadas. También se integraron efectivos de las jefaturas departamentales de Soriano, San José y Flores, además del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia.

Durante el operativo se utilizaron vehículos tácticos, sistemas de vigilancia y recursos tecnológicos para monitorear los desplazamientos de los asistentes y coordinar la respuesta ante posibles incidentes.

Festejos paralelos en espacios públicos

En paralelo al recital realizado en un predio de acceso controlado, las autoridades mantuvieron un despliegue adicional para custodiar los festejos por el aniversario de Peñarol, que tuvieron lugar en la Plaza del Casco Histórico y la Rambla de Colonia.

Ambos eventos transcurrieron sin incidentes graves. Las tres detenciones reportadas estuvieron vinculadas a altercados menores, mientras que las espirometrías positivas se registraron durante los controles de tránsito realizados en las inmediaciones del evento.

Agradecimiento institucional

El jefe de Policía de Colonia, comisario general (R) Paulo Adán Costa Fernández, expresó su reconocimiento al personal que participó en la operación. “Destaco el compromiso y la coordinación que permitieron mantener el orden y la tranquilidad durante actividades que convocaron a miles de personas”, declaró a través de un comunicado oficial.

La Fiscalía Letrada de Colonia de 2º Turno estuvo al tanto del operativo y participó en las actuaciones correspondientes.