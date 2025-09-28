Montevideo – La Fiscalía General de la Nación comunicó este domingo su preocupación tras el atentado ocurrido en horas de la madrugada contra la residencia de la fiscal de Corte, doctora Mónica Ferrero.

Según el comunicado oficial, tanto la fiscal como su familia se encuentran en buen estado de salud, aunque la institución reconoció el impacto emocional generado por el episodio.

En la declaración pública, la Fiscalía hizo un llamado a los distintos estamentos del Estado a reforzar el respaldo institucional y la seguridad de los equipos fiscales, especialmente aquellos que tienen a su cargo la persecución penal de delitos vinculados al crimen organizado.

“La solidez de las instituciones es el mejor muro de contención para que este tipo de criminalidad no avance en Uruguay”, concluyó el mensaje difundido en la mañana del 28 de septiembre.