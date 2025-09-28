Montevideo, 27 sep (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó este sábado que deberá ser un actor privado quien se haga cargo de las reformas del estadio Centenario para el Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en 2030.

Así lo indicó en una rueda de prensa en la Base Aérea número 1, a donde llegó tras su viaje a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Consultado allí por la reunión que mantuvo con Gianni Infantino en Nueva York, Orsi apuntó que vio al presidente de la FIFA convencido de que es una «buena idea» que el Mundial 2030 comience en Argentina, Paraguay y Uruguay, así como también de que el primer partido sea en Montevideo.

El encuentro se llevó a cabo el martes y también participaron de este el presidente paraguayo, Santiago Peña, y los mandatarios de las asociaciones de fútbol de ese país, Argentina y Uruguay.

Según detalló Orsi este sábado, Infantino aseguró que no le pedirá un esfuerzo a los Estados porque tienen otras cosas que hacer, como hospitales y escuelas.

«Evidentemente algún actor privado se va a tener que hacer cargo», enfatizó el presidente uruguayo, quien agregó que las cifras que se manejan «no están al alcance del Estado».

En diciembre del año pasado España, Marruecos y Portugal recibieron el respaldo del Congreso de la FIFA por aclamación para organizar el Mundial 2030, junto a Argentina, Paraguay y Uruguay, que albergarán los partidos de celebración del Centenario.

Diecisiete ciudades y veinte estadios albergarán la competición en España, Marruecos y Portugal del 13 de junio al 21 de julio, con tres candidatos para la inauguración y la final, el Santiago Bernabéu en Madrid, el Camp Nou de Barcelona y el Gran Estadio Hassan II de Casablanca.

Los partidos del Centenario abrirán la Copa del Mundo de 2030 el 8 y el 9 de junio en estadios de los tres países sudamericanos. EFE