En Uruguay, más de 25.000 personas mayores de 45 años buscan trabajo sin lograr reinsertarse en el mercado laboral. Sobre ese dato, que expone una de las zonas más sensibles del empleo, ManpowerGroup Uruguay y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) lanzaron Talento en Grande, un programa que apunta a mejorar la empleabilidad de 200 personas de ese tramo etario a través de formación, mentoría y acompañamiento profesional.

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La iniciativa se desarrollará entre marzo y diciembre y está dirigida a quienes atraviesan procesos de transición o búsqueda laboral. La propuesta parte de una constatación cada vez más visible: la experiencia ya no siempre alcanza para abrir puertas. Muchas personas con trayectoria, competencias y capacidad de adaptación enfrentan búsquedas más largas y, en no pocos casos, prejuicios asociados a la edad.

Según señaló Inés Arrosipide, country manager de ManpowerGroup Uruguay, la franja de 45 a 65 años presenta una tasa de desempleo de 9,2%, por encima del promedio general de 7,4%. En ese universo, unas 25.000 personas están hoy buscando empleo sin conseguirlo.

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Talento en Grande buscará responder a ese escenario con herramientas concretas. Habrá talleres de empleabilidad, mentorías, formación en habilidades transversales, desarrollo de competencias digitales y espacios de networking. La modalidad será híbrida, con mayoría de instancias virtuales y algunas actividades presenciales.

Uno de los ejes del programa será la construcción de marca personal: aprender a identificar y comunicar con claridad el valor de la experiencia acumulada. Allí radica una de las claves del nuevo mercado laboral, donde ya no alcanza con tener recorrido; también importa saber traducirlo en una propuesta profesional visible y confiable.

La apuesta, en el fondo, va más allá de una capacitación. Se trata de disputar una idea instalada: que después de cierta edad las oportunidades se achican. El programa parte de otra premisa: que la experiencia, bien leída, también puede ser futuro.