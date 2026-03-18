Carmelo aparece hoy como una de las prioridades del Ministerio de Desarrollo Social en el oeste del departamento. Así lo planteó el director departamental del Mides en Colonia, Maxi Olaverry, al detallar una agenda de trabajo que busca fortalecer la presencia territorial del organismo y articular en la ciudad varias políticas sociales que hoy funcionan de forma dispersa.

Uno de los anuncios centrales es la mudanza de la oficina territorial del ministerio a una nueva sede, en la esquina de Uruguay y Solís. Allí, según explicó, no solo funcionará el Mides, sino que se proyecta instalar el primer Centro de Desarrollo Comunitario de referencia para Carmelo y su zona de influencia, que incluye también a Conchillas, Ombúes de Lavalle y Nueva Palmira.

En ese nuevo espacio, el ministerio prevé ampliar la atención de Ciudadela, el dispositivo de la Secretaría Nacional de Drogas para abordar consumos problemáticos. La intención es darle más lugar físico y mejores condiciones de trabajo, con posibilidad de ampliar la atención y sumar instancias con familias y grupos.

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La hoja de ruta para Carmelo también incluye el traslado de dos líneas de trabajo de INAU, el fortalecimiento de Uruguay Crece Contigo y gestiones para acercar una experiencia piloto de soluciones habitacionales para familias con hijos. En paralelo, Olaverry señaló que Carmelo concentra una parte significativa de las prestaciones sociales del ministerio en el departamento, lo que, a su juicio, confirma la necesidad de una intervención más coordinada.

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En esa línea, destacó la instalación de una Mesa Interinstitucional de Política Social específica para la ciudad y adelantó otro objetivo concreto: la creación de un refugio nocturno en los barracones municipales, con apoyo técnico y humano del Mides, para atender durante los meses más fríos a personas en situación de calle.

La agenda se completa con la convocatoria a una Junta Local de Drogas en Carmelo, una herramienta que busca reunir a instituciones y actores comunitarios en torno a uno de los temas que más preocupación generan en la ciudad.