En una entrevista reciente, en TQH de Radiolugares, el alcalde Luis Pablo Parodi abordó diversos temas vinculados a la gestión del Municipio de Carmelo, con énfasis en la asignación de recursos para actividades culturales, la articulación con artistas locales, la planificación de obras públicas y el trabajo territorial en los barrios.

Criterios definidos para apoyo a eventos

Uno de los ejes de la conversación giró en torno al respaldo que el municipio brinda a organizaciones que impulsan espectáculos o celebraciones comunitarias. Parodi explicó que se está trabajando en un nuevo modelo para distribuir recursos —tanto económicos como logísticos— basado en criterios de equidad y previsión presupuestal.

Para ello, se elaboró un resumen de los apoyos otorgados durante los años 2024 y 2025, con el objetivo de consolidar una base que permita programar el POA (Presupuesto Operativo Anual) 2026. Según estimaciones mencionadas en la entrevista, el Municipio destinó unos 2.500.000 a 2.600.000 pesos en ese período a diversas celebraciones, como la Fiesta del Puente y las actividades del 25 de agosto, en conjunto con la Intendencia de Colonia.

Hacia un calendario unificado de actividades

En relación con la superposición de eventos —una problemática recurrente en la ciudad— el alcalde propuso la creación de un calendario anual que contemple las principales fechas culturales y comunitarias. La intención es evitar conflictos de programación entre organizaciones, así como establecer que aquellas actividades que no se integren al calendario municipal no reciban respaldo institucional.

Parodi sostuvo que esta política responde a la necesidad de ordenar el uso de recursos públicos y fomentar la coordinación entre actores culturales, aunque también prevé cierta flexibilidad para fechas excepcionales o aniversarios puntuales.

Registro de artistas y planificación de contenidos

El Municipio, en coordinación con la Dirección de Cultura y representantes de los artistas locales, avanza en la construcción de una base de datos que reúna a los diferentes colectivos y solistas clasificados por género artístico. Esta herramienta facilitará la planificación de eventos y la contratación de espectáculos, con criterios transparentes y una distribución más equitativa de oportunidades.

Este esfuerzo, según explicó Parodi, apunta a resolver situaciones surgidas en celebraciones anteriores —como la Fiesta del Puente— donde algunos artistas manifestaron sentirse excluidos.

Proyectos urbanos en ejecución

El alcalde también repasó iniciativas de mejora urbana en curso, como la construcción de una glorieta con fogones en el predio donde se ubicaba el antiguo parador La Porota. Esta obra se lleva adelante con fondos de la Dirección de Arquitectura de la Intendencia de Colonia.

En paralelo, se recupera el proyecto «Altos de Carmelo», que contempla la instalación de juegos infantiles en un espacio público ubicado detrás del Parque Artigas, en un área de expansión urbana que reúne a varias familias de la ciudad.

Reuniones barriales y demandas ciudadanas

El Municipio lleva adelante un cronograma de visitas a los barrios de Carmelo, con 13 reuniones previstas a lo largo del año. Según el alcalde, estas instancias permiten explicar el alcance de las competencias municipales y dialogar con los vecinos sobre sus principales demandas.

Entre los temas más planteados se destacan la limpieza de cunetas, la mejora del sistema de recolección de residuos y el saneamiento. Parodi valoró positivamente el nivel de entendimiento generado en estos encuentros y confirmó que la rendición de cuentas sobre los primeros tres meses de gestión se hará mediante una conferencia de prensa.

Comisiones de trabajo y áreas de desarrollo

Finalmente, el alcalde explicó la puesta en marcha del programa “Áreas de Desarrollo”, un formato de trabajo que reúne a concejales y representantes de instituciones locales para abordar temas específicos como cultura, turismo, economía y desarrollo social.

Cada área se reúne de forma periódica —aproximadamente una vez al mes— y funciona como un espacio de asesoramiento que permite al municipio incorporar miradas técnicas o sociales a la hora de tomar decisiones. Aunque estas áreas no tienen competencia presupuestal, sí pueden elaborar propuestas concretas a ser consideradas por el cuerpo de gobierno.