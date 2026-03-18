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Un grupo de ediles vinculados a Astoristas y Seregnistas en Colonia presentó un documento con propuestas para incidir en el Presupuesto Departamental 2026-2030 de la Intendencia de Colonia. El texto, fechado el 16 de marzo de 2026, plantea una línea general de austeridad, mayor inversión y modernización de la gestión pública.

Entre los puntos centrales figura la reducción de remuneraciones de cargos políticos y de confianza: 30% para el intendente y la Secretaría General, y 15% para directores generales, directores y cargos equivalentes. El documento también propone revisar beneficios tributarios, en particular exoneraciones vinculadas al pago de patente de rodados para determinadas autoridades. Según el texto, el objetivo es enviar una “señal política” de responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

La propuesta incorpora además medidas de estímulo tributario para contribuyentes cumplidores. En ese marco, se sugiere estudiar un aumento del descuento por pago contado de la Contribución Inmobiliaria, del 10% actual a una franja de entre 15% y 20% a partir de 2027.

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En materia de obras, el documento reclama un Plan Departamental de Recuperación de Veredas y ubica como prioridad la reparación integral de la Ruta 106, que conecta las rutas 22 y 12, por su deterioro y por los problemas de seguridad y conectividad que, según los firmantes, afectan a vecinos, trabajadores y productores de la zona de Miguelete.

El texto también propone revisar el impuesto de alumbrado público, abrir un proceso de salarización gradual de horas extras —cuyo gasto proyectado supera los 30 millones de dólares— y elaborar un Plan de Gestión Estratégica con metas anuales y quinquenales para evaluar resultados de gobierno. El documento fue suscrito por los ediles Martín Collazo, Claudia Oviedo y Santiago Deleón.