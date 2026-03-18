El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, anunció en la 29.ª Expoactiva que el Gobierno definió como prioridad una serie de obras viales vinculadas a la zona de Soriano y al transporte de granos, entre las que incluyó intervenciones en la ruta 97, en el tramo que une Carmelo con Nueva Palmira.

Fratti tomó su celular durante su exposición y leyó un mensaje remitido desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en el que se detallaban las obras previstas. En ese marco, señaló que el proyecto ejecutivo del bypass de la ciudad de Dolores ya concluyó y que también se ejecutarán trabajos en las rutas 96 y 105, desde Dolores hacia el sur del país.

En esa misma comunicación, el jerarca incluyó a la ruta 97, desde Carmelo hacia Nueva Palmira, como parte de las intervenciones definidas por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo expresado por el ministro, tanto esa obra como las previstas en Soriano cuentan con financiamiento ya establecido.

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El anuncio coloca en agenda una vía de particular importancia para la circulación en el oeste del departamento de Colonia, especialmente en un corredor asociado a la actividad productiva y logística de la zona.

Las declaraciones de Fratti se dieron en el marco de la Expoactiva, una de las principales muestras del sector agropecuario, donde la infraestructura vial volvió a aparecer como un punto clave para la producción y el transporte.