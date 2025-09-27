La comunidad católica de Mercedes celebró este miércoles 25 de septiembre a su patrona, la Virgen de las Mercedes, con una jornada cargada de simbolismo y fervor popular. La festividad central incluyó una procesión desde la Capilla Santa Teresita hasta la Catedral, seguida por una misa solemne presidida por el obispo diocesano, monseñor Luis Eduardo González.

La procesión, realizada en horas de la tarde, reunió a una concurrencia numerosa y participativa. El recorrido concluyó en la Catedral Nuestra Señora de las Mercedes, donde se celebró la eucaristía con el templo colmado de fieles.

Monseñor González estuvo acompañado por monseñor Carlos María Collazzi, obispo emérito de la diócesis; los presbíteros Germán Celio y Federico De León; y el diácono Aníbal Arroyo. En su homilía, el obispo destacó la relevancia histórica, espiritual y cultural de la devoción a la Virgen de las Mercedes en la vida de la ciudad y de la diócesis, desde sus orígenes.

La jornada también coincidió con el segundo aniversario de ordenación sacerdotal de los padres Federico De León y Luciano Retamosa, un hecho recordado durante la ceremonia.

Al finalizar la misa, los fieles recibieron una estampa conmemorativa de la Virgen, que incluía un pequeño fragmento del antiguo manto recientemente reemplazado, como gesto simbólico de continuidad y memoria.

Jornada diocesana y charla histórica

Las celebraciones continuarán el próximo domingo 28, cuando se conmemore el Día de la Diócesis. La actividad comenzará a las 16.00 con una procesión desde el Colegio San Miguel y culminará a las 17.00 con una misa que reunirá a peregrinos de distintos puntos de los departamentos de Soriano y Colonia.

El jueves 26, en el marco de las actividades conmemorativas, se llevó a cabo una charla a cargo de los profesores Sergio Omar Smaldone y Agustín Listur. La exposición abordó los orígenes históricos y religiosos de la devoción a Nuestra Señora de las Mercedes, vinculados a la fundación de la Orden de la Merced en el siglo XIII. Según explicaron los expositores, dicha advocación mariana dio nombre y origen no solo a la parroquia —posteriormente catedral—, sino también a la ciudad y a la diócesis.