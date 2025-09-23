São Paulo, 22 sep (EFE).- Las empresas cárnicas brasileñas Marfrig y BRF anunciaron este lunes la conclusión de su fusión, que da origen a la multinacional MRBF, que nace con ingresos anuales por 152.000 millones de reales (cerca de 28.500 millones de dólares).

BRF es una de las mayores productoras mundiales de carnes de pollo y de cerdo, así como de alimentos procesados, mientras que Marfrig es una de las principales productoras de carnes bovinas del mundo.

Para concluir la operación, Marfrig anunció un aumento de capital mediante la emisión de 602,8 millones de nuevas acciones que serán entregadas a los inversores de BRF, en la proporción de 0,85 títulos de Marfrig por cada acción de BRF, según un comunicado enviado a la bolsa de São Paulo.

El órgano antimonopolio aprobó la fusión, que fue anunciada en mayo pasado y había sido cuestionada por Minerva, otra importante empresa del sector.

MRBF tiene operaciones en 117 países, una producción sumada de ocho millones de toneladas anuales de alimentos y que es propietaria de marcas como Sadia, Perdigão y Bassi.

A través de Marfrig, la nueva empresa cuenta con complejos industriales en una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, China, Japón, Arabia Saudí, Turquía, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

La incorporación de acciones pretende crear una empresa global de alimentos con fuerte presencia en los mercados locales y extranjeros, en los que se enfrenta a la también brasileña JBS, líder del sector.