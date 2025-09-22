La Intendencia de Colonia, con la puesta en marcha del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV), conjuntamente con las Bromatologías Departamentales a nivel nacional, han detectado la comercialización de productos adulterados bajo la denominación “Queso Rallado”.
Se alerta especialmente a los elaboradores, transformadores y distribuidores para que se abstengan de adquirir estos productos adulterados.
Ante esta situación, alertamos a la población a extremar precauciones en la compra de quesos, verificando siempre el origen del producto, su etiquetado y los canales de comercialización.
Es importante remarcar que, junto a estos productos irregulares, existen numerosos elaboradores que trabajan con responsabilidad y compromiso, ofreciendo quesos de excelente calidad, elaborados bajo normas sanitarias y con la trazabilidad correspondiente. A ellos reconocemos y alentamos en su tarea, que dignifica el trabajo del sector y brinda seguridad a los consumidores.
