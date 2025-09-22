La Intendencia de Colonia, con la puesta en marcha del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV), conjuntamente con las Bromatologías Departamentales a nivel nacional, han detectado la comercialización de productos adulterados bajo la denominación “Queso Rallado”.

Estos productos están siendo retirados del mercado, ya que se suma a su adulteración que:

• No cuentan con habilitación y registro bromatológico para su elaboración y venta.

• No se ha identificado su lugar de producción.