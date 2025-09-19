PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uruguay comenzó a sentir este viernes los efectos de la inestabilidad atmosférica que se desplaza desde Argentina y que, según el informe de MetSul Meteorologia, se intensificará durante el fin de semana con tormentas fuertes y la formación de un ciclón extratropical en el Río de la Plata.

Las primeras tormentas ingresaron en horas de la mañana al suroeste del país, en departamentos como Soriano y Colonia, con lluvias abundantes y actividad eléctrica. El fenómeno, de acuerdo con MetSul, avanzará de oeste a este favorecido por una masa de aire húmeda e inestable.

Riesgo mayor desde el sábado

El informe advierte que la situación se agravará el sábado, con inestabilidad persistente en el oeste y norte durante la madrugada y la mañana, y un empeoramiento en la tarde con la llegada de un frente frío al suroeste.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En particular, las zonas ubicadas al sur del Río Negro podrían enfrentar tormentas fuertes a muy fuertes, acompañadas de vientos intensos, granizo e intensa actividad eléctrica, lo que configura un escenario de riesgo meteorológico elevado.

Un ciclón en el Río de la Plata

MetSul señala que el domingo comenzará un proceso de mejora en las condiciones con la llegada de aire más seco y frío, lo que provocará un descenso marcado de las temperaturas. Sin embargo, ese mismo día se formará un ciclón extratropical en el Río de la Plata y el sureste de Uruguay, que se desplazará rápidamente hacia el océano Atlántico.

El sistema podría generar vientos costeros de entre 60 y 80 km/h durante la tarde del domingo y la madrugada del lunes en los departamentos del sur y este.

Contexto regional

Las tormentas que ya afectan a Uruguay fueron precedidas por un fuerte temporal en Buenos Aires, donde hubo lluvias intensas, granizo y descargas eléctricas. Según MetSul, el frente avanzará después hacia el sur de Brasil, donde se prevé una ola de tormentas a comienzos de la próxima semana.